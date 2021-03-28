В Воронеже "Митсубиси" снесла дерево: погиб водитель и пострадали четыре пассажира

Полиция начала проверку по факту ДТП Фото: из архива «КП»

Около 23 часов в субботу, 27 марта, на улице Героев России в Воронеже «Митцубиси Каризма» влетела в дерево. За рулем иномарки находится 18-летний водитель. Машина двигалась со стороны со стороны улицы Украинская в сторону улицы Павлуновского. По неизвестной пока причине молодой водитель потерял управление над машиной. Иномарка съехала с дороги и снесла дерево. Водитель от полученных ранений скончался на месте.

В момент аварии в салоне вместе с водителем находились еще четыре пассажира – мужчины 24 и 25 лет и девушки 21 и 25 лет. Все они получили различные ранения. «Скорая» доставила их в больницу. После оказания первой помощи молодых людей отпустили. Девушки остались на лечении.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.