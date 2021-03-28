За год воронежские лесники проредят посадки 826 гектаров молодого леса

В Семилукском и Хреновском лесничествах начались работы по уходу в молодняках – осветления и прочистки. Лесники удаляют нежелательные деревья, чтобы создать благоприятные условия для роста лучших деревьев.

- В молодняках возрастом до 20 лет в ходе осветления вырубают затеняющие главную породу кустарники и сопутствующие породы, - пояснили в управлении лесхоза Воронежской области.

В санитарных целях также удаляют усыхающие и сильно поврежденные деревья. В посадках постарше - 10-40-летнего возраста - прореживают деревья, вырубая слабые и сучковатые.

По планам лесхоза до конца года предстоит пройти рубками ухода 826 гектаров. Самые масштабные работы намечены в дубовых молодняках Бутурлиновского, Воронцовского и Теллермановского лесничеств.