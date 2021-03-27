В розовом костюме и с прививкой: в Воронеже выступил Дима Билан

Дима Билан в Воронеже. Фото: Ярослав ИВАНОВ

25 марта в Воронеже прошел концерт Димы Билана. Было видно, что и артист, блиставший в этот вечер то в ярко-розовом, то в темном бархатном костюме, и зрители - соскучились друг по другу после длительного перерыва, вызванного отменой гастролей из-за коронавируса. Кстати, певец приехал в Воронеж подготовленным - артист признался, что сделал прививку от ковида перед туром, стартовавшим как раз с Воронежа.

- Год все просидели взаперти. Сегодня, наконец, мы встретились физически, это радует, друзья! Все живы-здоровы, конечно, риск заболеть еще остался. Я не доктор Мясников, но заметил, что чем сильнее боишься, тем больше настигает тебя неприятностей. Не надо притягивать плохое, старайтесь думать только о хорошем. Вот я стараюсь, даже привиться успел первой вакциной, - сказал поклонникам артист.

Дима Билан в Воронеже. Фото: Ярослав ИВАНОВ

Кроме хитов «Держи-держи», «Молнии», «Про белые розы» Билан в этот вечер исполнил три премьеры - «Там за рекою лес», «Она моя», Dreams. Воронежцы активно танцевали в проходах, у сцены и даже в креслах. А артист благосклонно раздавал автографы и делал селфи с поклонниками. Девчонки задарили певца цветами и презентами - кто-то подарил вручную сплетенный оберег и даже портрет артиста с сестрой.