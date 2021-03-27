В Воронеже пассажирка ударила таксиста и сломала дверную ручку машины

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Воронежские правоохранители проводят проверку по факту нападения на таксиста. Водитель написал заявление в полицию после того, как днем 25 марта во время поездки пассажирка ударила мужчину по голове и якобы сломала дверную ручку автомобиля. Это случилось на Московском проспекте.

В соцсетях появилось видео инцидента, записанного на регистратор машины. На записи водитель и пассажирка долго препираются после того, как таксист остановил машину и предложил женщине выйти. Разговор идет на повышенных тонах. Сначала женщина просит продолжить поездку, потом требует открыть заблокированную дверь.

Установить причины инцидента предстоит работникам полиции.