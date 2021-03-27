Жительница Воронежской области лишилась 1,3 млн рублей после звонка «из банка»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

61-летняя жительница Хохольского района потеряла 1,3 млн рублей после звонка «из банка». Женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и напугал, что зафиксирована попытка списания денег с ее счета. А чтобы защитить средства от мошенников, нужно срочно перевести их на безопасный счет. Растерявшаяся женщина сообщила данные своей банковской карты и коды из смс-сообщений на подтверждение операций с ее счетом. В результате у нее сняли все имеющиеся средства.

За 26 марта жертвами удаленных мошенников стали 17 жителей Воронежской области, в общей сложности потерпевшие лишились 3 млн рублей.

Будьте бдительны, если вам звонят из «банка», отвечайте: зайду в ближайшее отделение и всю узнаю. Помните, что в случае хищения банковские сотрудники звонят в полицию, а не вкладчикам.