В Воронеже поймали шайку воров на двух машинах

В Воронеже патрульные поймали шайку воров на двух авто.

Служба безопасности крупного супермаркета Северного района сообщила в полицию о краже, которую совершили неизвестные, уехавшие на автомобилях «Хендэ Соната» и ВАЗ-21120. Похитители направились в сторону Левого берега Воронежа. По записям с камер видеонаблюдения оперативники установили, как женщина похищает модный аксессуар и энергетик. Она также пыталась похитить рюкзак, но не смогла осуществить задуманное.

Патрульные остановили автомобиль «Хендэ Соната» на Новосибирской и задержали 34-летнего водителя с 27-летним приятелем. ВАЗ-21120 заметили на Ростовской, 35-летнего водителя и двух 40-летних женщин тоже доставили в полицию.

Теперь им придется ответить за кражу.