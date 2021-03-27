На бумажной ярмарке воронежцы могут сдать макулатуру и научатся делать аппликации

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ТРЦ «Арена» 27 марта в полдень стартовала бумажная ярмарка, посвященая Международному дню лесов. Организаторы стремятся показать важность раздельного сбора отходов и бережного отношения к ресурсам, научить вторичному использованию бумаги.

Запланирована большая программа лекций и мастер-классов: по аппликации, папье-маше, оригами, квиллингу, бумажным куклам. В рамках посткроссинга можно обменяться открытками. Дети смогут принять участие в большой раскраске и соревновании бумажных самолетиков.

Также воронежцы могут сдать на ярмарке макулатуру. Ярмарка продлится до 20.00.