Под Воронежем BMW торпедировал Porsche Cayenne: пьяный водитель сбежал

Мой и твой Воронеж

Эффектная авария произошла в Рамони вечером 26 марта. У автовокзала около 22.45 столкнулись дорогие иномарки: на кадрах, размещенных очевидцами в соцсетях, BMW X5 и Porsche Cayenne разбиты в хлам, у «Порша» даже отвалилось колесо. По данным полиции, из людей никто не пострадал. Более того, первоначально виновник аварии сбежал.

Как отметили в Госавтоинспекции, 24-летний водитель «БМВ Х5» выехал на встречку, где врезался в «Кайен», после чего покинул место ДТП. Но его быстро нашли. Автомобилист с признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.