Под Воронежем в столкновении «Лады» и «Фольксвагена» пострадала 4-летняя девочка

Мой и Твой Воронеж

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии, в которой пострадала маленькая девочка. ДТП произошло вечером 26 марта в Отрадном. Около 18.10 на улице Славянской столкнулись «Лада Гранта» и Volkswagen Touareg.

По предварительным данным полиции, 38-летний водитель «Лады Гранта» не уступил дорогу иномарке. В аварии пострадала четырехлетняя пассажирка «Лады». Девочка получила ушибы и ссадины, медики оказали ей первую помощь. Без серьезных последствий обошлось, потому что малышка была в детском удерживающем кресле.

Напомним, 26 марта под Воронежем произошла еще и смертельная авария - пенсионер на «семерке» выехал на встречку, врезался в КамАЗ и погиб