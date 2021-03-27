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Происшествия27 марта 2021 11:02

У воронежской пенсионерки «целительница» вытащила из-под подушки 65 тыс рублей

Незнакомка вызвалась провести «обряд очищения», заодно обнесла квартиру
Ярослав ИВАНОВ
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81-летняя пенсионерка стала жертвой мошенницы-целительницы. Днем на улице Хользунова к бабушке подошла незнакомка и напугала, что та больна - на ней порча. Женщина сказала, что может помочь в лечении, провести обряд очищения, за деньги, конечно. Когда женщины поднялись в квартиру, «целительница» попросила воды, и когда пенсионерка пошла за ней, та из-под подушки похитила 65 000 рублей и скрылась.

Но мошенницу удалось задержать, теперь ранее неоднократно судимой 47-летней жительнице Рязани грозит срок за кражу.

Криминал