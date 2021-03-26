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Общество26 марта 2021 20:28

Воронежские росгвардейцы в 2020 году провели почти 1,5 тысячи спецопераций

Благодаря их поддержке было задержано 597 правонарушителей
Евгения ФРОЛОВА
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Воронежское Управление Росгвардии отметило первый пятилетний юбилей ведомства. По этому случаю прошло тожественное мероприятие.

По итогам работы в регионе в 2020-м году росгвардейцы провели 1486 специальных операций. Благодаря их поддержке было задержано 597 правонарушителей, из которых 197 были участниками административных правонарушений и 400 человек – по подозрению в совершении преступлений.

Также за год сотрудники Росгвардии изъяли 42 единицы оружия, 2239 единиц боеприпасов, одно взрывное устройство и 45 граммов наркотических средств.