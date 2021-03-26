Пытавшегося убить приятеля воронежца отправили почти на пять лет в колонию

фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Левобережный райсуд Воронежа приговорил к пяти годам колонии строго режима 46-летнего Сергея К., за попытку убийства своего приятеля (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Заместитель прокурора области Алексей Киреев поддержал государственное обвинение сегодня, 26 марта, сообщили в облпрокуратуре.

ЧП произошло в ноябре 2020 года. Тогда гражданин К. у себя дома на улице Красный Октябрь расписал спиртные напитки с приятелем. Как это нередко бывает по пьяной лавочке друзья поссорились. Тогда хозяин схватил нож и ударил товарища в грудь. Только по счастливой случайности потерпевшему удалось выжить – медики прибыли вовремя и оказали помощь.

Суд признал Сергея К. виновным и приговорил его к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.