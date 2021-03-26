В Воронеже восстановят фасад дома зажиточного купца на улице 9 Января

Проект реставрации

В «Доме Харина» - а это объект культурного наследия регионального значения - отреставрируют фасады, а крышу приспособят для современного использования. Речь идет о здании №43 по улице 9 Января.

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области согласовало проект воронежской компании «Терра» по сохранению дома. Заказчиком выступил собственник памятника истории и культуры. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Проект реставрации

Дом сооружен в 1881 году по проекту архитектора Баранова для воронежского зажиточного купца Николая Харина. В 1919 году в здании размещалась взрослая школа. Предположительно в 1930-х годах - квартиры перешли жилтовариществу «Металлист», а с середины XX века в здании располагался аэроклуб ДОСААФ.

Дом перестроен при послевоенном восстановлении предположительно в 1950-е годы по проекту архитектора Зотова: надстроен третий этаж со стороны дворового фасада.