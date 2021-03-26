В Воронеже 15 многоэтажек на несколько часов останутся без тепла и горячей воды

Фото из архива КП Фото: Олег Укладов

27 марта в Железнодорожном районе Воронежа 15 многоэтажек на несколько часов останутся без тепла и горячей воды. Ресурсы будут отключены с 8-00 до 15-00. Неудобства связаны с тем, что специалисты будут выполнят ремонт участка тепловой сети по улице Зои Космодемьянской. Об этом сообщили в пресс-центре ЖКХ.

Отключат отопление и горячую воду по следующим адресам:

– ул. 25 Января: № 20, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52;

– ул. Переверткина: № 31, 31а, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51;

– ул. Зои Космодемьянской: № 7, 9а, 11, 13, 15.

В пресс-центре добавили, что после завершения ремонта специалисты УК приступят к регулировке внутридомовых систем отопления. Также они попросили горожан обращаться через личный кабинет компании «ПИК-Комфорт», если к вечеру субботы батареи в квартире прогреются не полностью или не во всех комнатах.