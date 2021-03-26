Александр Кержаков рассказал, что 304 миллиона, «уведенные» воронежскими аферистами, ему возвращают по 2 тысячи в месяц

Александр Кержаков во время игровой карьеры вкладывал деньги весьма опрометчиво. Фото: Александр ГЛУЗ

Александр Кержаков в большом интервью, размещенном на sports.ru, рассказал о скандале с потерянными на строительстве нефтезавода в Воронежской области 300 миллионами рублей.

- Никому нельзя доверять. Даже человеку, который говорит, что он твой брат. Имею в виду в том числе и бывшего футболиста сборной России Ивана Саенко. Он – жульман, знаю, что многих игроков подвел с деньгами. Только они в отличие от меня не захотели огласки. Саенко пытался подкупить мою жену, чтобы она сказала неправду про меня. Не было бы ничего, если бы я в то время не считал себя самым умным. У меня потом была очная ставка с девочкой из банка, откуда перечисляли мои деньги. Она утверждала, что я лично приходил к ним в офис для этой цели – хотя в это время был на выезде со своей командой.

- Как-нибудь возвращают вам вложенные в завод деньги?

- Конечно, по 2 тысячи рублей в месяц. Иногда по 900, по 1 – 1,5 тысячи за три недели. Так отдает деньги бизнесмен, признанный виновным по этому делу.

Напомним, Александр Кержаков в 2011-2012 годах вкладывал большие деньги в строительство нефтеперерабатывающего завода в Панинском районе. Туда ушли 304 миллиона рублей. О том, что предприятие заработало, по-прежнему никаких сведений нет. Крайним в этой истории признали бизнесмена Михаила Сурина, через его посредничество на предприятие шли деньги. Предприниматель отбыл срок, после чего устроился на работу в больницу «Электроника» заведующим приемным отделением. То ли такова зарплата в медучреждении, то ли Сурин пробыл там недолго, иначе трудно объяснить его «щедрые» переводы (если Кержаков не лукавит).