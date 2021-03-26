Воронежская облдума утвердила в региональном законодательстве запрет принудительной высадки детей из общественного транспорта

Фото представлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Новые положения были разработаны группой парламентариев – председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым, депутатами Владимиром Верзилиным, Николаем Домничем, Людмилой Ипполитовой, Владимиром Ключниковым – в рамках приведения областного законодательства в соответствие федеральному.

Теперь требование покинуть транспорт за неоплаченный проезд не может распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения совершеннолетних граждан. Основанием для разработки федерального закона стал ряд происшествий, которые вызвали широкий общественный резонанс. Дети оказались в ситуации, когда по объективным причинам не смогли оплатить проезд (не сработала карта, забыли кошелек), и их высадили из общественного транспорта. Причем в некоторых случаях это было сопряжено с риском для жизни и здоровья детей – их высаживали в темное время суток в незнакомом месте или при экстремальных погодных условиях.

Читать далее...