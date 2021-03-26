Воронежские санврачи выпустили рекомендации по питанию в период Великого поста

Великий пост в 2021 году начался 15 марта и заканчивается 1 мая. Семь недель, до самой Пасхи верующим рекомендовано воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области выпустили рекомендации по соблюдению Великого поста:

- Употребляйте достаточное количество белковой пищи. Для этого нужно ежедневно есть, например, гречневую крупу, бобовые, квиноа или тофу.

- Употребляйте достаточное количество растительного жира, источником которого могут служить растительные масла: подсолнечное, оливковое, миндальное, тыквенное и/ или орехи (грецкие, миндальные, фундук). Достаточно 20-25 орехов в день.

- Употребляйте рыбу в те дни, когда это разрешено. Важно соблюдать умеренность, не более 300–350 грамм за день.

- Употребляйте достаточное количество растительной клетчатки. Отдавайте предпочтение необдирным крупам, добавляйте отруби в супы, каши. Обязательно ежедневно должны присутствовать овощи и фрукты.

- Ограничивайте употребление рафинированных, «быстрых» углеводов (сахар, сладости, сухофрукты, макаронные изделия, картофель). Из сладостей отдавайте предпочтение сухофруктам, меду.

- Компенсируйте потребность в углеводах за счет употребления продуктов, содержащих нерафинированные, «медленные» углеводы (крупы, овощи).

И помните, что традиционно к Великому посту подходят постепенно. Резкий переход от привычного рациона с употреблением продуктов животного происхождения к питанию по строгому канону приводит к обострению хронических заболеваний, нарушению углеводного баланса в сторону гипогликемии, что проявляется резкой слабостью, потливостью, головной болью, нередко обмороками.

Внезапный переход на постную пищу нередко влечет за собой постоянное фоновое чувство голода. Желание перекусить приводит к употреблению широко доступных, готовых к употреблению снеков, которые имеют несбалансированный состав, практически лишенный витаминов, минералов, белка и клетчатки, с преимущественным содержанием углеводов и жиров, и высокую калорийность. При избыточном поступлении углеводов возрастает чувствительность к аллергенам, что ведет к обострению инфекционных и аллергических заболеваний.

Следует стремиться к разнообразию рациона. Это обеспечит сбалансированное поступление питательных веществ.

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области напоминает, что Пост - не лечебное питание, поэтому людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения нужно быть предельно внимательными к состоянию своего здоровья.