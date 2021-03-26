Бывший владелец воронежского хлебозавода № 1 почти ополовинил штраф за его разрушение

Финальная стадия разрушения хлебозавода. Фото: кадр с видео

В Воронежском областном суде уменьшили сумму штрафа «Русской продовольственной компании» за разрушение здания хлебозавода № 1. Мотивы вердикта неясны. Не исключено, что в суде приняли во внимание, что компания де-факто передала предприятие «Выбору-Север» и к сносу исторического комплекса мельницы XIX века имела уже отдаленное касательство. Как бы то ни было, штраф снизили с 750 до 400 тысяч рублей.

А вот «Выбору-Север» судебное разбирательство еще предстоит. Юристы компании пытаются опротестовать аналогичный штраф в 750 тысяч. И также сделают это в облсуде. Но уже 8 апреля.

Напомним, общественники и даже губернатор настоятельно предлагали «Выбору-Север» не торопиться со сносом здания, начатым в ноябре 2020 года. Надо сказать, разрушению мельницы XIX века весьма способствовало затягивание решение о придание ей статуса объекта культурного наследия. Когда региональный департамент все-таки присвоил его 4 декабря, то это было курам на смех. Охранять уже можно было только одну полуразрушенную стену. От красивой старинной башни остались одни воспоминания.

Итог печальный. Город лишился одного из красивых старинных зданий. Ушлые бизнесмены, торопившиеся изо всех сил снести стены, мешающие им построить очередное чудо архитектуры для торговли либо продажи жилья в центре города, тоже нежданно-негаданно для себя получили штраф. Ну и обидное слово из пяти букв, рифмующееся с названием строительного «монстра», на стене разрушаемого здания (автора надписи до сих пор ищет полиция). Да и чиновники «заработали» на свою голову уголовное дело за халатность.

Впрочем, предприниматели денежные потери быстро отобьют. А о репутации всерьез задумывались разве что в XIX веке. Сейчас этот анахронизм практически разрушен. Как и воронежский хлебозавод № 1.