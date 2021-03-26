В Воронеже на грузчика обрушился паллет металлоконструкций с самодельной телеги

Колесо телеги просто разрушилось
Фото: Евгения ГУСЕВА
46-летний работник компании «Горизонт-Стройцентр» перевозил на склад армирующий профиль, когда раздался непонятный треск, и паллет металлоконструкций обрушился на него. Мужчина тяжело травмировал ногу. Инцидент произошел в прошлом году, 26 ноября, на складе организации на улице Богатырская. «Горизонт-Стройцентр» как раз занимается производством металлоконструкций.
Оказалось, что перевозить профиль мужчине приходилось на телеге кустарного производства. Не удивительно, что самодельная конструкция не выдержала избыточный вес.
- Во время перевозки произошло разрушение колеса телеги, в результате чего паллет армирующего профиля опрокинулся работнику на ногу, - подвели 26 марта итоги расследования несчастного случая в Государственной инспекции труда Воронежской области.
Эксперты установили, что такая транспортировочная тележка не соответствует требованиям безопасности. Виновные привлечены к административной ответственности.