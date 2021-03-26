В Воронеже мошенник взял машину в аренду и пропал

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Оригинальный способ кражи придумал аферист из Удмуртии. Он просто взял автомобиль в аренду в Воронеже, затем угнал его в Ижевск и там продал за 70 тысяч.

Как сообщили в региональном главке 26 марта, в сентябре минувшего года в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД по городу обратился руководитель организации, которая предоставляет транспортные средства в аренду. Один из клиентов взял у них «Фольксваген-Поло», а через какое-то время перестал вносить плату за пользование машиной. Выйти на связь с ним не смогли – телефон оказался отключен. Фирма подсчитала ущерб – почти миллион рублей.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска вычислили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за убийство 58-летний житель Удмуртской Республики, проживающий в Ижевске. Его задержали. Сейчас стражи порядка проверяют: не совершил ли лже-арендатор еще подобных эпизодов по другим городам. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).