Суд оштрафовал двоих жителей воронежского райцентра за экстремистские материалы в сетях

Аннинский районный суд оштрафовал двух местных жителей за правонарушения экстремисткой направленности. Об этом сообщили в суде 26 марта.

Один мужчина нарушил статью 20.3 ч.1 КОАП (публичное демонстрирование нацистской атрибутики). Он разместил в соцсети на своей странице еще в 2016 году запрещенную видеозапись и не смог ее удалить самостоятельно. Он признал свою вину и впервые привлекался к ответственности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в тысячу рублей.

Второй молодой человек проходил по статье за распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КОАП). Он опубликовал на своей странице программу, которая была включена в список запрещенных материалов.

При назначении наказания суд принял во внимание, что правонарушение он совершил повторно, и уже привлекался к ответственности за подобное деяние и повысил ему штраф до полутора тысяч рублей.