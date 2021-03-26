Воронежская прокуратура помогает сироте получить жилье

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Прокуратура Центрального района провела проверку по обращению сироты о нарушении ее жилищных прав. По итогам сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с иском о возложении обязанностей предоставить квартиру к департаменту соцзащиты Воронежской области и ДИЗО.

Как рассказали в облпрокуратуре 26 марта, обратившаяся в прокуратуру заявительница без родителей осталась в детском возрасте. Ее мама умерла, а отца лишили родительских прав.

В 2014 году она встала на учет за государственной квартирой. Об этом есть приказ департамента соцзащиты. Но до настоящего времени квартиру она так и не получила.

Ранее прокуратура назвала информацию, распространяемую в соцсетях о хищении квартир воронежских сирот, фальсифицированной.