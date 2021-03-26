В Воронеже пенсионерка «сдала» полиции телефонных аферистов

Фото из архива КП Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Не на ту нарвались! 68-летняя жительница Ленинского района вывела на чистую воду звонивших ей «липовых» сотрудников банка с предложением помочь обезопасить средства. Когда старушка поняла, что ее попросту «разводят» – обратилась в полицию.

Как рассказали в воронежском главке 26 марта, пенсионерка сообщила, что ей позвонили неизвестные и по старой схеме представились сотрудниками банка. Они сообщили, что у нее кто-то пытается снять деньги со вклада. Чтобы их сохранить, она должна имеющиеся средства обналичить в банкомате по определенному адресу и положить на другой вклад якобы с повышенной процентной ставкой. Женщина, поскольку знала свой микрорайон, поняла, что по этому адресу нет банковского отделения, а только терминал. Она схитрила и сказала аферистам, что обналичила 478 тысяч рублей. Тогда они попросили ее перевести деньги, но уже через другой банкомат, который расположен в местной поликлинике. Это снова насторожило бдительную старушку, и она обратилась к правоохранителям.

Сейчас стражи порядка устанавливают лиц, причастных к попытке хищения денег.