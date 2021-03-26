В Воронеже одни из самых низких зарплат среди городов-миллионников

В среднем воронежец за один месяц 2020 года, по данным аналитиков, зарабатывал 45 014 рублей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронеж оказался в числе аутсайдеров среди городов-миллионников по среднемесячной зарплате за 2020 год. Такие данные приводит Воронежстат. Меньше нас зарабатывают только в Волгограде.

Оговоримся, что в список не попали города федерального значения - Москва и Санкт-Петербург - но вряд ли эти участники как-либо повлияли бы на финальное положение Воронежа в рейтинге.

В среднем воронежец за один месяц 2020 года, по данным аналитиков, зарабатывал 45 014 рублей. Это на 7,7% больше, чем доход годом ранее. Вероятно, некоторые горожане поспорят с такими цифрами...

Тем более, если брать в целом регион, а не только его областной центр, то и вовсе выяснится, что среднемесячная зарплата составляет сейчас около 35 021 рубль.

Для сравнения на первом месте в рейтинге по доходам среди городов-миллионников - Красноярск. Там получают в среднем 58 616 рублей (+7,1% за год). На втором месте - Екатеринбург - 57 892 рубля (+5,6%). На третьем - Уфа - 53 058 (+4,9%).

Далее идут Новосибирск (52 952 рублей), Нижний Новгород (52 167), Пермь (50 964), Казань (50 771), Ростов-на-Дону (49 690), Самара (48 682), Челябинск (46 131) и Омск (45 657).

На последнем месте в рейтинге расположился Волгоград - 41 291 среднемесячная местная зарплата за 2020 год.