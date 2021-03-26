Дмитрий Певцов споет воронежцам песни из культовых советских фильмов

Дмитрий Певцов споет воронежцам песни из кино

.Дмитрий Певцов неоднократно бывал в Воронеже со спектаклями, и даже вел благотворительный губернаторский вечер. А в этот раз известный артист приедет в столицу Черноземья в другом амплуа.

Дмитрий уже 20 лет известен и как певец: пять лет существует его группа «Певцов-Оркестр» и коллектив «Певцов-театр», с которыми Народный артист России проехал полмира. Его голос узнаваем и любим, его исполнение песен Высоцкого считается одним из лучших, потому что его искренность берет за душу.

И в честь 35-летнего юбилея своей сценической карьеры Дмитрий Певцов привезет в Воронеж новую программу «Певцов-оркестр» - «Музыкальные шедевры советского кино». На представлении воронежцы смогут окунуться в мир музыки из культовых советских фильмов - «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Девчата», «Ирония судьбы», «17 мгновений весны», «Асса», «Белое солнце пустыни», а также российского сериала «Бандитский Петербург», и услышать многие другие песни.

Поностальгировать вместе со звездой театра и кино можно 9 апреля в 19.00 в Доме актера.