Прокуратура проверила информацию о хищениях квартир воронежских сирот

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Прокуратура области установила, что сведения о хищениях квартир детей-сирот, годами стоящих на очереди, были сфальсифицированы. Это выявила проведенная надзорным ведомством проверка.

Напомним, в начале марта в соцсетях некий «Борис Коровин», оказавшийся впоследствии мифическим сиротой, выложил якобы копии документов о хищении квартир, предназначенных для этой категории льготников. Жилье, по его информации, должно было достаться включенным в список сотрудникам регионального департамента соцзащиты.

Как пояснили в облпрокуратуре 26 марта, сотрудники ведомства посетили департамент с проверкой. Было установлено, что указанные в документах лица на учете в списке детей-сирот не значились и квартиры им не предоставлялись. При этом они являются руководителями подразделений департамента соцзащиты и их анкеты находятся в открытом доступе.

Что касается выложенных в сеть документов, то они подложные: подготовлены на бланках, которыми никогда не пользовались в департаменте, не соответствуют используемой номенклатуре, датированы нерабочими днями.

Что же касается главного героя публикаций в сети – «Бориса Коровина», то он, по данным прокуратуры, в интернате не числился за период с 2015 по 2021 и с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилья не обращался.

– Оценка действиям лиц, распространивших информацию, не соответствующую действительности, будет дана уполномоченными следственными органами, – прокомментировали в облпрокуратуре.

Напомним, 22 марта 2021 года региональный департамент соцзащиты провел 12 аукционов по приобретению 113 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они въедут в новое жилье до 30 октября 2021 года.