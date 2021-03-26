Около школы в Воронеже загорелась одна из квартир в многоэтажке

26 марта в доме №61 по улице Пятницкого, рядом со школой №37, загорелась одна из квартир. Очевидцы сообщили спасателям об инциденте в 11:18. Оказалось, что пожар случился в квартире на 5 этаже.

- Пожар ликвидирован в 11:48, пострадавших, по предварительным данным, нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Ранее мы рассказывали, как 24 марта в Центральном районе Воронежа тушили пожар. Сообщение о возгорании на улице Ломоносова, 116/9 поступило на пульт дежурного МЧС в 17.34. Через 20 минут после вызова пожар в двухкомнатной квартире многоквартирного дома ликвидировали. На месте работали пять пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали 10 человек. Причиной пожара тогда стало неосторожное обращение 6-летнего мальчика с огнем..