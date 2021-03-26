Прокуратура нашла «пожарные» нарушения в спортшколах и ТЦ Воронежа

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуроры Коминтерновского района проверили, как обстоят дела с исполнением законодательства о пожарной безопасности в ряде объектов. Сотрудники надзорного ведомства наведались в несколько спортшкол, на рынок и в торговый центр. И выявили ряд грубых нарушений.

Как сообщили в облпрокуратуре 26 марта, так, в зданиях торгового центра «Аксиома» и спортивной школы № 23 не предусмотрен второй эвакуационный выход. При этом ТЦ не полностью оборудовано системой пожаротушения.

Кроме того, на рынке «Северный» расстояние между киосками не соответствует нормативным требованиям.

А в спортивном комплексе «Арена Север» специальная программа вводного и первичного противопожарного инструктажа противоречит законодательству.

Также прокуроры нашли нарушения в спортивных школах №7 и №26.

По итогам в отношении должностных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Руководителям организаций внесены представления об устранении и привлечении виновных к ответственности.