Воронежцев ожидают дождливые, но теплые выходные

Дождь не должен сильно испортить весеннее настроение. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на предстоящие выходные. Погода будет не идеальной, но в принципе неплохой.

- Теплый циклон вытесняет антициклон, обеспечивавший солнечные, но прохладные дни, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – Начнутся дожди. Погода постепенно перестраивается на настоящую весеннюю. Напомним, 1 и 2 апреля днем уже ожидаем +12 градусов.

В ночь на субботу, 27 марта, северный ветер сменится на северо-западный. На луну будут набегать облака. Температура будет держаться в районе +1 градуса. Днем тучи временами будут закрывать солнце, и тогда возможен дождь. Потеплеет до +7.

Ночью в воскресенье, 28 марта, при пасмурной погоде столбик термометра опустится до нуля. Днем возможен небольшой дождь при +8 градусах.

В понедельник, 29 марта, ночью подует юго-восточный ветер. При этом похолодает до -1 градуса. Тучи временами будут скрывать луну. Днем на солнце будут набегать облака. Температура повысится до +10 градусов.

Ночью во вторник, 30 марта, при переменной облачности столбик термометра будет держаться в районе отметки +1 градус. Днем снова потеплеет до +10, солнце временами будет скрываться за облаками.