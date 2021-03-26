Воронежская спортсменка завоевала «серебро» на Первенстве России по скалолазанию

Варвара Ковалева стала второй Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Серебро Первенства России по скалолазанию завоевала воронежская спортсменка Варвара Ковалева. Спортсменка СШОР № 14 заняла второе место в дисциплине «лазание на скорость» среди участник 14-15 лет. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе мэрии.

Соревнования проходили с 22 по 26 марта в Перми. Первенство России по скалолазанию состоялось в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость» среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет, юниоров и юниорок в возрасте 18-19 лет.

В соревновании приняли участие спортсмены из 38 регионов России. Сборную команду Воронежской области представляли 16 спортсменов МБУ СШОР № 14.