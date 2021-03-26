Тамбовчанина осудили за попытку дать взятку воронежскому полицейскому

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи собрали достаточно доказательств, чтобы панинский райсуд признал виновным 48-летнего жителя Тамбовской области за попытку дать взятку полицейскому (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Его приговорили к году лишения свободы условно. Об этом сообщили в региональном СУ СКР 26 марта.

Инцидент произошел 23 ноября 2020 года днем в городе Эртиль. Тамбовчанин, находясь пьяным за рулем, попал на своем автомобиле в ДТП. Прибывшие на место происшествия полицейские машину задержали, а в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.

Мужчина понимал, чем ему это грозит, и попытался решить вопрос с помощью денег. Он пришел в декабре в местный отдел ГИБДД и предложил не направлять материалы в суд. За это намеревался отдать 30 тысяч рублей. Страж порядка объяснил злоумышленнику, чем это ему грозит, но тот не внял словам и положил деньги ему прямо на стол. Сотрудник полиции от денег отказался и сообщил о факте коррупции начальству.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Приговором Панинского районного суда мужчина осужден к 1 году лишения свободы условно, а изъятые 30 тысяч конфискованы в доход федерального бюджета. Приговор вступил в законную силу.