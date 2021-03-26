В Воронеже на одном из главных перекрестков отключился светофор

Пробка достигла весьма приличных размеров. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали фото огромной пробки на перекрестке улицы 45 Стрелковой дивизии и Московского проспекта. Машины, едущие с четырех сторон, скопились на пересечении двух магистралей и, видимо, двигаются дальше, руководствуясь только здравым смыслом. Надеемся, что у всех автомобилистов будет его в достатке, и обойдется без аварий.

Тем временем в специализированной организации, занимающейся ремонтом светофором, сообщили, что проблемы возникли у «Воронежгорэлектросети». Поэтому «трехглазый» и погас. Неполадки обещали устранить в 13 часов. Так что ждать включения светофора вроде бы осталось недолго.