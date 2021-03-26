В начале 2021 года упала реальная зарплата воронежцев

По состоянию на 1 марта 2021 года суммарная задолженность по заработной плате 90 работникам составила 13,3 млн рублей. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Среднемесячная зарплата в Воронежской области в январе 2021 года составила 35 021 рубль. Это на 4,2% больше, чем в аналогичном месяце 2020 года. Такие данные накануне привел Воронежстат.

Вот только это лишь номинальные показатели, а вот реальный размер зарплаты наоборот уменьшился на 2,5%. Реальное положение высчитывается с учетом индекса потребительских цен. То есть аналитики выясняют, что же могут себе позволить воронежцы на полученную сумму.

Существенно - в 1,6 раза - в январе превысила среднеобластной уровень зарплата работников сферы информации и связи. В 1,5 раза - обеспечивавших электрической энергией, газом и паром, а также осуществлявших кондиционирование воздуха.

Выше среднего уровня на 49% доход работников, занимавшихся профессиональной, научной и технической деятельностью. На 43% - производивших химические вещества и химические продукты. На 37% - осуществлявших финансовую и страховую деятельность.

Самая низкая зарплата у работников на производстве кожи и изделий из кожи (46% от среднеобластного уровня), а также тех, кто занимается полиграфией и копированием носителей информации (52 %), производством одежды (53 %).

По состоянию на 1 марта 2021 года, по данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности, суммарная задолженность по заработной плате 90 работникам составила 13,3 млн рублей.