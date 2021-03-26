Певец из Воронежской области споет перед Лазаревым и Басковым

Александр Щербаков в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Участник группы «Ярилов зной» Александр Щербаков споет в народном музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!», которое ведет Николай Басков. Наш земляк исполнит хит группы «Любэ» «Позови меня тихо по имени» перед стеной из сотни экспертов, которую возглавляет Сергей Лазарев.

Оценивать выступление участников будут звезды Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина, Алексей Глызин, композитор Григорий Гладков, джазовые дивы, оперные певцы, исполнители народных песен, преподаватели вокала, топовые блогеры и участники прошлых сезонов проекта. А приглашенными судьями в этом выпуске станет музыкальный дуэт #2Маши - Мария Зайцева и Мария Шейх.

- Как-то вечером мы всей семьей смотрели шоу «Ну-ка, все вместе!», и дети спросили: «Папа, а когда ты будешь петь там?». А я подумал, почему бы мне не порадовать своих детей, тем более, что у меня их пять! - рассказал Александр Щербаков о пути попадания на шоу.

Александр Щербаков запомнилась по участию в третьем сезоне телешоу Аллы Пугачевой «Фактор А» в 2013-м, где группа «Ярилов зной» вышла в финал. А еще спецпризом в 2015-м в музыкальном конкурсе телеканала «Звезда».

Александр родом из села Ольхов Лог Каменского района. Он поет с детства, сначала занимался в Каменской детской школе искусств, потом окончил Воронежское училище культуры в Боброве. В середине 2000-х отправился покорять Москву, шесть лет пел в прославленном хоре имени Пятницкого. В начале 2011 года Александр создал фолк-рок-группу «Ярилов зной». Коллектив объездил с гастролями полстраны, неоднократно выступал в Германии, Казахстане, Осетии, Абхазии. Кстати, «Ярилов зной» стал лауреатом Всероссийской премии имени генералиссимуса Суворова - за вклад в патриотические традиции Отечества и лауреатом международной музыкальной премии "Хорошая песня".

Выпуск с Александром Щербаковым выйдет в эфир вечером 28 марта.