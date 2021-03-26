Команда академии воронежского «Факела» впервые в своей истории победила

С почином: команда академии "Факела" впервые победила. Фото: с сайта ФК "Факел"

Команду академии «Факела» можно поздравить. Счет ее победам открыт. В первенстве центрального и южного федеральных округов среди юношей 2005 года рождения наша футбольная дружина одолела смоленскую «Искру» - 5:3. Причем за «Факел» играли ребята младше на год.

– В этой игре сделали ставку на ребят 2005 года рождения, которых в нашем составе восемь человек, и забили уже на первой минуте, – рассказал главный тренер команды Игорь Анискевич. - Мы контролировали игру, но в середине тайма все-таки пропустили из-за собственной ошибки. В течение десяти минут после этого мы забили еще два гола. Во втором тайме ребята продолжили атаковать, но пропустили, а затем «Искра» заработала пенальти. Наш вратарь отразил удар, в контратаке мы забили четвертый мяч. Мы довольны, что победили, не отходя от наших принципов ведения игры.