В Воронежской области к 26 марта от коронавируса умер еще 21 пациент

Ситуация по стране

Среди жителей Воронежской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 столкнулись уже 74 118 человек. То есть только за последние сутки заболевание подтвердилось у 209 местных жителей. Об этом 26 марта сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Число выздоровевших также увеличилось - до 68 744. Болезнь за последние сутки победили 230 человек.

К сожалению, не осталось на месте и количество умерших: сегодня оно достигло уже 2 728. То есть за день от осложнений коронавируса погиб 21 пациент.

Ситуация по стране

Ранее мы сообщали, что к сентябрю в Воронежской области хотят привить от коронавируса более 1,1 млн жителей.