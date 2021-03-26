В Воронеже девушка разбилась после падения из многоэтажки на Переверткина

Опрашиваются родственники и знакомые погибшей, очевидцы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

25 марта примерно в час ночи из окна многоэтажки по улице Переверткина сорвалась девушка. По словам очевидцев, она выпала из квартиры на 9 этаже дома. Спасти местную жительницу не было шансов. Погибшей было всего 24 года.

По данному факту следователи проводят процессуальную проверку.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, опрашиваются родственники и знакомые погибшей, очевидцы, проводится комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Ранее мы рассказывали, что вечером 24 марта в Воронеже из окна многоэтажного дома № 81 по улице Владимира Невского выпала девушка.