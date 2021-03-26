Нападающий воронежского «Факела» в пятый раз попал в сборную тура ФНЛ

Андрей Разборов сейчас очень крут. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную 32 тура эксперты ФНЛ включили форварда «Факела» Андрея Разборова. Нападающий провел очередной классный матч. Андрей открыл счет, здорово разобравшись с защитниками в штрафной сибиряков, а потом заставил совершить «холостой» пробег вратаря соперника, закинув ему мяч в ворота «парашютиком» ну очень издалека. И тем самым практически обеспечил победу «Факелу» - матч в итоге завершился со счетом 3:1.

Разборов попал в сборную тура уже в пятый раз. И это не удивительно – в последних шести турах он забил семь голов. Прогресс 26-летнего форварда впечатляет.

Компанию Разборову составил также сделавший дубль в туре полузащитник московского «Торпедо» Филипп Дворецков. Легендарная московская команда, которую после долгого перерыва вновь возглавил олимпийский чемпион из Воронежа Александр Бородюк, в домашних стенах разгромила «Чертаново» - 3:0. И Дворецков сыграл в этой победе ключевую роль.

Также эксперты особо отметили вратаря СКА-Хабаровска» Алексея Городового. Голкипер не раз спасал свою команду в домашнем матче со столичным «Спартаком-2». В результате дальневосточная команда оставила свои ворота «сухими», а соперникам «отгрузила» три мяча.

Кроме того, не остался без внимания специалистов победный гол полузащитника «Оренбурга» Александра Нойока в гостевом матче с калининградской «Балтикой» - удар получился очень мощный.

В сборную 32 тура также попали:

защитники Юрий Горшков («Крылья Советов» (Самара), Эмерсон («СКА-Хабаровск»), Дмитрий Литвин («Акрон» (Тольятти), Руслан Магаль («Торпедо»);

полузащитники Ричлорд Эннин («Томь» (Томск), Бутта Магомедов («Алания» (Владикавказ), Константин Савичев («Чайка» (Песчанокопское).