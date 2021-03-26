Выросло число пострадавших в столкновении трех автомобилей под Воронежем

Место ДТП Фото: прокуратура Воронежской области

Полицейские рассказали подробности ДТП, в котором погиб 15-летний пассажир «Фольксваген Поло». Авария произошла 25 марта под Семилуками.

Как выяснилось, 48-летний воронежец на автомобиле «Фольксваген Поло» ехал в направлении города Семилуки. Он допустил столкновение с движущимися во встречном направлении автомобилем «Лада Ларгус», за рулем которого был 46-летний воронежец. Затем немецкая иномарке влетела и в «Киа Пиканто» под управлением 56-летней жительницы Воронежа.

В результате не только погиб подросток, но и пострадали двое взрослых: водители «Киа Пиканто» и «Фольксваген Поло» госпитализированы с различными повреждениями.

Полицейские продолжают проверку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, ее ход взят на контроль.