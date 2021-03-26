В Воронеже установят памятную доску на доме, где жил и работал писатель Вячеслав Дегтев

В Воронеже установят доску в память о выдающемся писателе Вячеславе Дегтеве на доме №44 по улице Карла Маркса, где он жил и работал. Как сообщил воронежский историк Николай Сапелкин, комиссия по культурному наследию Воронежа единогласно (при одном воздержавшимся) одобрила идею.

- Нашего земляка помнят и любят не только в родном городе. Вышло 12 книг воспоминаний о нем и его творчестве. Защищено несколько кандидатских диссертаций. Три года работает посвященный ему музей в школе №102 у Алексея Фактора. И вот теперь мемориальная доска, расходы по изготовлению которой взял на себя наш известный промышленник и меценат Геннадий Чернушкин, - сообщает Николай Сапелкин.

О возможности появления такой памятной доски говорили достаточно давно, но условия пандемии затянули рассмотрение этого вопроса.

- Вячеслав Дегтев прожил всего 45 лет, но успел многое: создал около 300 рассказов и повестей, издал 25 книг прозы, получил ряд престижных премий, был самым публикуемым воронежским писателем – его произведения выходили в 110 литературных изданиях. Критики называли его «русским Джеком Лондоном», «Куприным XXI века», «королем русского рассказа», «летописцем жестокой эпохи». Вячеслав Дегтев работал в самом сложном литературном жанре – короткого рассказа. Источником его творчества была окружающая действительность – он писал о современности. В период увлечения западной культурой он писал о ценностях русской цивилизации, о героях контртеррористических операций и локальных конфликтов. Он был реалистом эпохи постмодерна, - подчеркивает Николай Сапелкин.

Вячеслава Дегтева похоронили на Аллее Славы мемориального Коминтерновского кладбища.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже появится памятник выдающемуся писателю, лауреату государственной премии СССР Гавриилу Троепольскому. Он будет размещен недалеко от входа в парк «Орленок» со стороны улицы Феоктистова. Планируется, что открытие памятника состоится в преддверии Дня города - Воронежу в этом году исполняется 435 лет.