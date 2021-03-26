В Воронежской области суд продлил срок сбежавшему из колонии вору

За 1 день на свободе мужчине придется провести 1 год и 9 месяцев за решеткой Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

25 марта Борисоглебский суд приговорил 35-летнего Далхада А. к 1 году и 9 месяцам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в побеге из места лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК РФ).

Как установлено судом, в 2018 году Калачеевский районный суд лишил свободы Далхада за кражи. Наказание он отбывал сначала в исправительной колонии общего режима, а затем режим ему был смягчен - мужчину перевели в колонию-поселение.

Однако 1 июня 2020 года в период с 18:00 до 21:00 он сбежал. Побег толком не удался. Уже на следующие сутки, беглец был задержан сотрудниками УФСИН на участке автодороги между селами Чигорак – Богана Борисоглебского района.