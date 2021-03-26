В Воронежской области в 2020 году обнаружили 5 нелегальных кредиторов

Мы рассказывали, что в 2020 году в Воронежской области закрыли две финансовые пирамиды. В качестве «приманки» мошенники все чаще используют вложения в криптовалюту и участие в неких инновационных инвестиционных проектах. Связь с «клиентом» они поддерживают через переписку в онлайн-чате.

Оказалось, что в прошлом году в регионе также обнаружили 5 нелегальных кредиторов. Об этом 25 марта сообщили в воронежском отделении Банка России.

Нелегальные кредиторы также используют интернет для размещения заманчивых предложений. Понять, что вы попали не на тот сайт не так-то легко.

Обычно, нелегальные кредиторы выдают ссуды под залог единственного жилья. В заключаемых договорах могут быть уловки, мешающие расплатиться. Человек зачастую в таких ситуациях серьезно рискует потерять квартиру.

- На деятельность черных коллекторов, «выбивающих» просроченные долги для нелегальных кредиторов, условия самоизоляции никак не повлияли и случаев агрессивного поведения коллекторов в этой серой зоне кредитования до сих пор достаточно много, - отмечают специалисты Банка России.

Перед обращением в финансовую организацию за займом проверьте компанию на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Но, даже если вы нашли название компании в списке, следует быть внимательным. Онлайн-мошенники могут маскироваться под легального участника рынка, взять это название и создать несколько разных сайтов с дизайном портала настоящей компании, различаться будут только адреса сайтов, телефоны и условия кредитования. И всегда внимательно изучайте документы, которые подписываете.