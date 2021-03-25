В Воронежской области ищут подрядчика для строительства психдиспансера за полмиллиарда

Департамент строительной политики Воронежской области объявил на портале госзакупок конкурс среди подрядчиков на разработку рабочей документации и строительство Центра ухода и социализации «Хохольский» в поселке Орловка. На эти цели региональная казна готова выделить 527,77 миллиона рублей.

Победитель аукциона должен будет в срок до 2023 года разработать проект, демонтировать старое здание и построить новое с прокладкой коммуникаций. В контракте также оговаривается строительство двух КПП и гаража, а также благоустройство территории.

Заявки принимаются до 15 апреля.