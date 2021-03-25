К сентябрю в Воронежской области хотят привить от коронавируса более 1,1 млн жителей

Сейчас работает 206 прививочных кабинетов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К 25 марта в Воронежскую область привезли 140 123 дозы вакцины против COVID-19. Завершается выдача в медорганизации 20 300 доз со склада из последней поставки. Сейчас в регионе уже привито 120 тысяч человек. Об этом сообщили на заседании местного оперштаба по противодействию коронавирусу.

Так как первоначально вакцинация проходила среди так называемых «групп риска», среди людей в возрасте старше 60 лет доля привитых в регионе уже составляет 50,8%. Теперь доступ к вакцинации имеют все граждане Воронежской области.

На первом этапе число иммунизированных жителей Воронежской области должно достичь 880 тысяч человек - это произойдет к 1 июня. А к 1 сентября регион должен завершить план иммунизации и привить 1 млн 148 тысяч жителей. Возможно, в это время мы и попрощаемся с масочным режимом.

Сейчас развернуто 55 пунктов вакцинации в 32 районных больницах, 14 поликлиниках, медицинских центрах и больницах города Воронежа, 2 областных больницах, 5 ведомственных и 2 частных медорганизациях. На базе этих пунктов работает 206 прививочных кабинетов.

Напомним, что вакцинация проводится на добровольной основе, для ее проведения можно выбрать любой пункт, независимо от прикрепления на медицинское обслуживание.

На так давно также сообщали, что завершаются работы по тестированию системы оповещения жителей Воронежской области о проведении вакцинации против COVID-19.