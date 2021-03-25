Труднодоступные места дорог и тротуаров в Воронеже очищает «крокодил»

Фото управы Ленинского района

Справляться с мусором, скопившимся после зимы в самых труднодоступных местах улиц, помогает единственный пока в Воронеже пылесос - МК 2000. Он состоит на балансе Комбината благоустройства Ленинского района.

- Эта машина способна заменить трёх дворников, - говорят в управе. - Чтобы убрать тротуары, например, на всей улице Плехановской, трём дворникам понадобилось бы 8 часов, а на МК 2000 вдвое меньше.

Коммунальная машина оснащена эффективной водяной системой пылеподавления. Причем пылеподавление осуществляется как в зоне работы лотковых щеток, так и в тракте всасывания и в бункере-мусоросборнике, который механически освобождается при заполнении.

Миниатюрные габариты пылесоса, наличие у него гибкой трубы, возволяет ему собирать мусор и пыль в труднодоступных местах - возле ступеней или заборов. В этом случае используют трубу-подборщик. Кроме того на этой машине удобно убирать и прилотковую зону, заездные карманы.

За внешнее сходство с хвостатым животным коммунальщики прозвали пылесос «крокодилом».