Воронежские налоговики рассказали о возможности использовать типовые уставы для компаний

Как создаваемые, так и действующие общества с ограниченной ответственностью могут использовать типовые уставы. На сайте ФНС России расположен сервис «Выбор типового устава»: он позволяет при регистрации обществ с ограниченной ответственностью подобрать наиболее подходящий устав, который не представляется при регистрации. В заявлении достаточно указать номер типового устава.

Как отмечают в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа, использование типовых уставов экономит время на составление и утверждение устава общества с ограниченной ответственностью, на его оформление для государственной регистрации и он не представляется в регистрирующий орган. Также при изменении наименования общества, места нахождения и размера уставного капитала общества изменения в типовой устав не вносятся.

При переходе общества со своего собственного устава на типовой государственная пошлина не уплачивается.

По всем вопросам можно обращаться по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22