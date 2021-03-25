Воронежец ограбил соседку за замечание об аморальном образе жизни

25-летняя жительница Воронежа, собираясь на работу, встретила на выходе из подъезда своего соседа. Девушка упрекнула молодого человека в том, что он ведет аморальный образ жизни. Вероятно, мужчине замечание не понравилось, поскольку он вдруг толкнул девушку на пол и вырвал у нее из рук мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся, а девушка обратилась в полицию.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую, составили ориентировку на розыск подозреваемого, и направили ее всем дежурным нарядам.

Вскоре подозреваемого в ограблении 27-летнего жителя Каширского района задержали на территории Левобережного района. Злоумышленник пояснил, что успел продать похищенный телефон за 3 тысячи рублей, и даже уже потратил выручку на собственные нужды.

В отношении задержанного воронежца возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Пока его отпустили, взяв подписку о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.