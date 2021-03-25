Ребенку с ДЦП из Воронежа требуется курс реабилитации

Сбор продолжается

Семья воронежского мальчика Степы Гонтаренко была вынуждена обратиться за помощью для сбора средств на курс реабилитации. Степа родился с множественными родовыми травмами. В год ему был поставлен диагноз ДЦП. С раннего возраста мальчик борется за свою жизнь.

Мы рассказывали, как этот смелый воронежский мальчик принял участие в матче Уругвай – Португалия. Степа вышел на поле стадиона Фишт вместе с популярнейшим футболистом Пепе. Тогда семье Гонтаренко помог благотворительный фонд Дмитрия Маликова.

Степа учится в 4 классе коррекционной школы - он отличник по всем предметам. Помимо ДЦП у мальчика множество сопутствующих заболеваний и очень слабый иммунитет. Из-за гиперкинезов (самопроизвольных движений мышц) ему тяжело держать предметы в руке и самостоятельно кушать.

Мама мальчика Виктория не работает - ей нужно постоянно находиться с сыном, папа трудится, но заработанных денег недостаточно для важных процедур.

Летом 2021 года должен состояться выездной курс в петербуржском центре «Родник». Команда специалистов, с которыми Степа занимаемся уже 5 лет, стала для него «второй» семьей. Нужно собрать чуть более 105 тысяч рублей.

Сбор ведет благотворительный фонд «Добро вернется» - поддержать Степу и его семью можно на официальном сайте. Либо можно отправить SMS с текстом ЛЕТО пробел Сумма пожертвования на короткий номер 3443 (например, ЛЕТО 300)