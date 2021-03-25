Пьяный воронежец открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета

Полиция проводит проверку Фото: из архива «КП»

Ночную тишину Воронежа 24 марта нарушили звуки выстрелов. Громкие хлопки во дворе дома на улице Димитрова услышала одна из местных жительниц. Девушка немедленно набрала номер полиции. На ее вызов прибыли сотрудники полка патрульно-постовой службы. Они задержали во дворе многоэтажки 36-летнего местного жителя и опросили очевидцев происшествия.

Самого дебошира доставили в отдел полиции, где мужчина объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения. По его словам, выстрелы он производил из травматического пистолета, бесцельно, в воздух.

- По данному факту организовали процессуальную проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.