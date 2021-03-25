Воронежская область присоединится к акции «Час Земли»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В субботу, 27 марта, во всем мире миллиарды людей в знак неравнодушия к экологическим проблемам присоединятся к ежегодной акции «Час Земли». По традиции, в этот день на час люди отключают освещение и электрические приборы. Акция пройдет в период с 20:30 до 21:30.

Воронежская область не останется в стороне от экологических проблем и присоединится к акции. В Воронеже в акции традиционно принимают участие более 500 предприятий и организаций, среди них «Концерн «Созвездие», «Воронежская кондитерская фабрика», «Воронежский механический завод», «Ростелеком», «Воронежстальмост» и многие другие. В Воронеже на час отключат декоративную подсветку фасадов зданий.

Поддержать акцию могут и простые воронежцы.Для этого достаточно выключить лишние бытовые приборы и освещение.

Более подробно узнать о проведении акции «Час Земли» можно на официальном сайте http://60.wwf.ru/